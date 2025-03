Catania, Toscano: “Dispiace giocare in questo clima, i tifosi ci stiano vicino”

Domenico Toscano, allenatore del Catania, ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per la trasferta di Latina. Il tecnico rossazzurro si è soffermato su questo momento delicato per la squadra etnea, sia a livello di risultati che nel rapporto con i tifosi.

“Ciò su cui non transigo, lo ripeto, sono l’atteggiamento e l’approccio. Ci dispiace giocare in un clima surreale – ha dichiarato – . Abbiamo fatto da professionisti la scelta di venire a Catania per via del tifo, della passione, spero di rivedere il sostegno visto in passato. Il mio confronto continuo con la società è già da novembre, quando ho espresso il mio parere sulle cose da migliorare e implementare. Non sarà semplice, ma è necessario farsi trovare pronti per essere protagonisti”.

“Il nostro avversario più temibile è il Catania stesso. Devi scendere in campo con lo spirito di chi vuole vincerle tutte, a prescindere dall’avversario. Vincere ti dà consapevolezza, autostima. Dobbiamo avere più fame degli altri per sopperire a questo momento prolungato di emergenza. Non transigo sotto il profilo dell’atteggiamento e dell’approccio che la squadra deve avere in ogni partita da qui all fine”.





