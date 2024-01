Pescara – Perugia, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie C

Sfida d’alta classifica nel Girone B. Il Perugia quinto, e reduce dalla bella vittoria contro la Lucchese, affronta il Pescara di Zeman, sesto e a -1. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, lunedì 15 gennaio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è anche la diretta in chiaro.

PESCARA – PERUGIA IN TV E STREAMING: C’È LA DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO

La gara sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre. La partita sarà inoltre visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 252. In streaming, invece, si potrà vedere gratuitamente su RaiPlay ma anche su Sky Go e Now Tv.