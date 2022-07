MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Parla Mirko Pigliacelli. L’ormai prossimo portiere del Palermo – che proprio oggi giocherà la sua ultima partita con il Craiova – concede un’intervista al Giornale di Sicilia in cui racconta le sue sensazioni sulla nuova avventura in maglia rosanero e sul suo ritorno in Sicilia (nel 2017 era stato a Trapani, ndr.).

Intervistato da Benedetto Giardina, sottolinea la volontà di voler salutare sul campo Craiova. Ma ammette: “Quando mi ha chiamato il Palermo, devo dire la verità, non c’ho visto più”. E sottolinea: “Io vengo per Palermo, non per tornare in Italia. In Romania sono stato bene, sono stati 4 anni fantastici, ma quando ti chiama una società così non puoi dire di no”.

Pigliacelli ricorda i tempi in cui giocatori come Vazquez, Dybala e Belotti giocavano al Barbera, ma soprattutto volge lo sguardo al futuro: “Quando ho giocato là è stato qualcosa di incredibile, non vedo l’ora di iniziare”.

LEGGI ANCHE

ACCARDI: “CREDIAMO NELLA SERIE A”

PALERMO – BRUNORI: É FATTA, ACCORDO TOTALE CON LA JUVENTUS

MERCATO, IL PALERMO APRE LA PORTA A PIGLIACELLI