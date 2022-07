MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Tornano i bomber della promozione, il Palermo ritrova Brunori e Floriano“. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la doppia pagina dedicata ai rosanero: spazio alle dichiarazioni di Accardi e a quelle del nuovo portiere Mirko Pigliacelli, ma soprattutto al ritorno dei due attaccanti simbolo dei playoff e della promozione del Palermo.

Benedetto Giardina fa il punto della situazione… rivolgendosi ai lettori: “A meno che non siate abituati a leggere il giornale all’alba, in questo momento Brunori si trova in aeroporto a Perugia, oppure è già in volo, diretto verso Palermo”. Ieri il ritorno di Floriano; oggi previste visite mediche e firma sul nuovo contratto che legherà il bomber al Palermo fino al 2026. Con la Juventus si è trovato l’accordo per ridurre la parte fissa e compensare con la parte variabile: ai bianconeri andranno 2 milioni di euro e bonus fra 1 e 2 milioni.

Si chiude dunque una telenovela di mercato, ma il calciomercato del Palermo va avanti (QUI la situazione attuale della rosa di Baldini): in entrata riflettori sempre puntati su Elia, Cortinovis e Stramaccioni. In uscita invece resta in piedi l’ipotesi di una cessione di Somma al Foggia (dove è già andato Odjer) mentre Luperini è sempre corteggiato dal Perugia. E resta ancora viva la tentazione Cesena per De Rose, che in caso di trasferimento in Romagna ritroverebbe il tecnico Mimmo Toscano.

