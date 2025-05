Inzaghi: “Mi cercavano altre squadre. I giocatori si sarebbero buttati nel fuoco per me”

Tra i protagonisti della straordinaria cavalcata del Pisa verso la Serie A c’è, senza dubbio, il tecnico Filippo Inzaghi. Durante i festeggiamenti per la promozione, l’allenatore è intervenuto in conferenza stampa, dove ha espresso tutta la sua gioia per il traguardo raggiunto e ha rivelato che, a inizio stagione, diverse squadre avevano cercato di ingaggiarlo.

“Tanti all’inizio mi dicevano di non venire a Pisa, non c’era uno che mi dicesse che fosse la scelta giusta. Mi cercavano altre squadre, ma i miei giocatori si sarebbero buttati nel fuoco per me”, ha dichiarato.

Inzaghi ha poi aggiunto: “Ci tenevo a ringraziare tutti perché si parla di me, ma senza il mio staff non sarei la persona che sono. A volte devono sopportarmi, sono pesante, ci metto tanta passione e voglia. Sono stati parte fondamentale di questo capolavoro”.





