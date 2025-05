Varela: “Il Palermo ha fatto meno di quanto ci si aspettasse”

Ignacio Lores Varela, ex calciatore del Palermo, ha affrontato diversi temi ai microfoni di TMW, soffermandosi in particolare sul rendimento deludente della squadra rosanero. Dopo la sconfitta a Cesena – 14esima della stagione – gli uomini di Dionisi restano con appena un punto di vantaggio sull’ottavo posto, l’ultimo utile per accedere ai playoff.

“Ad inizio anno avrei messo il Palermo tra le squadre favorite per salire in Serie A, poi a gennaio si è anche rinforzato. E’ una piazza importante da cui ci aspetta tanto. Il Palermo ha fatto meno rispetto a quanto ci si aspettasse”, ha dichiarato.

Varela ha poi espresso un commento sul Pisa, sua ex squadra, matematicamente promossa in Serie A: “É una piazza che vive di calcio. Sono davvero contento che abbia centrato questo traguardo, complimenti a tutti”.





