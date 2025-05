GdS – Palermo, che disastro: neanche Freud ci capirebbe niente

“Il gioco dell’oca continua”. Così scrive Luigi Butera sulle colonne del Giornale di Sicilia, dopo la sconfitta in casa del Cesena. Il Palermo va avanti e poi fa un passo indietro, confermando il suo campionato schizofrenico. Neanche Freud probabilmente ci capirebbe niente di questa squadra, che è riuscita a mettere in discussione in traguardo che sembrava ormai acquisito dei playoff.

Una sconfitta che non è stata netta, ma che ci sta e che riporta a galla i soliti difetti di questo Palermo. Un gol preso da palla inattiva, un altro dopo 24 secondi dall’inizio della ripresa. Ulteriore testimonianza di come questa squadra non abbia mai avuto la mentalità giusta per giocare col piglio della grande.

Quella di ieri doveva essere la partita per ipotecare i playoff. Di fatto, invece, li rimette in discussione. E anche pesantemente, perché se il Palermo sarà quello visto nel secondo tempo contro il Südtirol e questo del ‘Manuzzi’, allora battere Frosinone e Carrarese al ‘Barbera’ diventerà un’impresa ardua quanto convincere Trump a non riapplicare i dazi.





