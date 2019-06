I playoff di Serie C entrano nel momento decisivo. Sarà la sfida d’andata tra Pisa e Triestina ad inaugurare il programma delle due finali promozione in Serie B: 180 minuti in cui ci si gioca l’accesso nella lega cadetta.

Il calcio d’inizio all’Arena Garibaldi di Pisa è previsto mercoledì 5 giugno alle ore 20.30, ma per vederla in tv o in streaming? In tv a trasmettere il match sarà la Rai, ma con diverse opzioni: la diretta in tv chiaro sarà trasmessa solo a livello regionale in Toscana, su Rai 3; mentre Raisport (anche in streaming su Rai Play) trasmetterà la differita del match a partire dalle ore 22.30.

Al di fuori della Toscana, dunque, la diretta del match sarà un’esclusiva della piattaforma streaming Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di serie C. Eleven Sports mette a disposizione la singola partita al costo di 3,90 euro oppure al prezzo di 7,90 euro acquistare un pacchetto che comprende tutte le restanti partite di playoff e dei playout.

