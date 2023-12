Pisa, un turno anche a Marin dopo Palermo: l’integrazione del Giudice Sportivo

Non soltanto il capitano del Palermo Matteo Brunori che entra in diffida o le giornate di squalifica rifilate a De Boer, Oliveri, Hainaut, La Gumina e Zurkowski (qui il dettaglio): sul taccuino dei cattivi finisce anche Marius Marin del Pisa.

L’integrazione proviene direttamente dal Giudice Sportivo che aveva dimenticato di segnalare il turno di stop toccato al centrocampista dopo l’intervento. Il calciatore aveva anche segnato la rete che aveva aperto al recupero dei toscani, poi scongiurato da Segre, ed era stato espulso per un’entrata durissima su Coulibaly.

La nota

“Ad integrazione di quanto riportato sul C.U. n. 75 pubblicato in data odierna, appurato che per un mero errore materiale nella refertazione risultava mancare il provvedimento di espulsione al calciatore MARIN Marius Mihai (Pisa) per “Fallo grave di giuoco”; delibera di comminare la squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore MARIN Marius Mihai (Pisa) per essersi reso responsabile di un grave fallo di giuoco.