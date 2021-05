Triestina – Virtus Verona è stata rinviata. Dopo le positività scoppiate nel club veneto, l’asp di Verona ha bloccato la partenza della squadra per la trasferta di Trieste. La partita quindi non si giocherà.

La partita era in programma domenica 9 maggio alle ore 17.30. Il rinvio diventa un problema per tutte le partecipanti perché per forza di cose non si può andare avanti con i turni senza l’esito di tutte le partite: il secondo turno di playoff del girone è infatti programmato per mercoledì 12 maggio.





IL COMUNICATO DELLA LEGA PRO

RINVIO GARA – PRIMO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE

GARA TRIESTINA – VIRTUSVECOMP VERONA DEL 9 MAGGIO 2021 (Gir. “B”) La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto – del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Azienda ULSS n. 9–Scaligera pervenuto in data 07.05.2021 con oggetto “Focolaio di Sars-Cov-2 nel gruppo squadra della società Virtusvecomp Verona”, nella quale viene comunicata “con urgenza la necessità di non disputare la partita con la Triestina prevista nella giornata di domenica 9 maggio al fine di arginare il contagio”; – della successiva comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Azienda ULSS n. 9–Scaligera, con pari oggetto, pervenuta in data 08.05.2021; in dipendenza di quanto sopra

che la gara Triestina-Virtusvecomp Verona, in programma domenica 9 maggio 2021, Stadio “Nereo Rocco”, Trieste, venga rinviata a data da destinarsi.

