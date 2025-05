Playout Serie C, gare di ritorno: il Messina va a caccia dell’impresa

Si decidono oggi le ultime retrocesse dalla Serie C. Il Messina va a caccia dell’impresa a Foggia: i giallorossi devono vincere allo “Zaccheria” dopo lo 0 – 0 dell’andata, non c’è altro risultato per la salvezza.

LE PARTITE

Foggia – Messina (and. 0 – 0): ore 15

Pro Vercelli – Pro Patria (and. 0 – 1): ore 17.30





Lucchese – Sestri Levante (and. 1 – 2): ore 20

Spal – Milan Futuro (and. 0 – 1): ore 20

Triestina – Caldiero Terme (and. 0 – 0): ore 20