Regolamento Foggia – Messina: cosa succede in caso di pareggio, chi si salva, come funziona / Playout Serie C

Sabato 17 maggio 2025 allo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia va in scena il match di ritorno dei playout di Serie C – Girone C tra Foggia e Messina, decisivo per decretare chi resterà tra i professionisti e chi retrocederà in Serie D. Il match d’andata, disputato in Sicilia, si è chiuso sullo 0 – 0, lasciando tutto aperto per il secondo atto.

Ma cosa succede in caso di pareggio? Quali sono le regole ufficiali? Scopriamolo in questo approfondimento.

⚖️ Regolamento Playout Serie C: cosa succede in caso di pareggio

Nei playout di Serie C non sono previsti né tempi supplementari né calci di rigore. Il regolamento premia la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare in caso di parità nel doppio confronto.





Ecco le regole chiave:

Si gioca sulla distanza di 180 minuti , andata e ritorno;

NON valgono i gol in trasferta : non c’è alcun vantaggio per chi segna fuori casa;

In caso di pareggio nel punteggio complessivo , si salva la squadra meglio piazzata in classifica;

NON si disputano supplementari o rigori.

🔴⚫ Chi si salva tra Foggia e Messina in caso di parità?

Nel caso specifico:

Il Foggia ha chiuso la regular season al penultimo posto , davanti al Messina , classificatosi ultimo (tenendo conto delle esclusioni di Taranto e Turris);

Di conseguenza, ai rossoneri basta un pareggio complessivo per ottenere la salvezza;

Il Messina, invece, è obbligato a vincere al “Pino Zaccheria” per restare in Serie C.

Con lo 0 – 0 dell’andata, il Foggia ha due risultati su tre a disposizione: vittoria o pareggio.

🏟️ Vantaggi per il Foggia: ritorno in casa e doppio risultato

Il regolamento della Serie C premia la squadra meglio piazzata in campionato con due vantaggi cruciali:

Partita di ritorno in casa, elemento determinante in una sfida decisiva; Doppio risultato utile: il Foggia potrà festeggiare la salvezza anche con un pareggio complessivo al termine dei 180 minuti.

⚔️ Foggia – Messina: una finale salvezza senza margini di errore

Il Foggia, dopo una stagione difficile tra problemi societari e continui cambi in panchina, ha l’ultima occasione per rimanere tra i professionisti. Davanti al pubblico dello “Zaccheria”, i rossoneri potranno contare sul fattore campo.

Dall’altra parte, il Messina di Gatto è chiamato a un’impresa: vincere in trasferta in un ambiente caldo, con la pressione altissima e senza alternative. La partita si annuncia tesa e combattuta fino all’ultimo minuto.

📊 Scheda della partita e info utili

Partita: Foggia – Messina

Competizione: Playout Serie C – Girone C (ritorno)

Data: Sabato 17 maggio 2025

Orario: Ore 15.00

Stadio: “Pino Zaccheria”, Foggia

Risultato andata: Messina – Foggia 0 – 0

Diretta TV: Sky Sport (canale 251)

Streaming: Sky Go e NOW TV