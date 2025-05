Foggia – Messina in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Playout Serie C

Tutto pronto per il ritorno dei playout di Serie C 2024/2025, con una sfida ad alta tensione: Foggia – Messina. In programma sabato 17 maggio alle ore 15.00, il match decreterà quale delle due squadre resterà tra i professionisti. Dopo lo 0 – 0 dell’andata, al “Pino Zaccheria” si gioca il tutto per tutto: ma dove si può vedere la partita in diretta TV e streaming? E qual è il regolamento in caso di parità?

📺 Foggia – Messina in diretta TV e streaming: tutte le opzioni

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, al canale 251, e in streaming su NOW TV e tramite l’app Sky Go per gli abbonati Sky.

Canale TV: Sky Sport (251)

Streaming: NOW TV e Sky Go

Data e orario: sabato 17 maggio 2025, ore 15.00

Stadio: “Pino Zaccheria”, Foggia

Per chi non potrà assistere dal vivo, sarà quindi possibile seguire ogni istante del match comodamente da casa, tramite le piattaforme Sky.





⚖️ Regolamento Playout Serie C: cosa succede in caso di pareggio

La partita di ritorno è decisiva: si gioca senza supplementari e senza rigori. In caso di pareggio complessivo dopo i 180 minuti tra andata e ritorno, passa la squadra meglio classificata al termine della regular season.

Ecco le regole chiave:

Il Foggia , penultimo in classifica ma davanti al Messina (ultimo), gioca in casa e ha due risultati su tre : vittoria o pareggio;

Il Messina , peggio posizionato, è obbligato a vincere per salvarsi;

NON sono previsti supplementari o rigori: al termine dei 90 minuti, in caso di pareggio complessivo, si salva il Foggia.

🔥 Clima incandescente allo “Zaccheria”: dentro o fuori

Il ritorno tra Foggia e Messina è uno spareggio salvezza senza appello. I pugliesi, reduci da una stagione tribolata tra problemi societari e cambi in panchina, si giocano l’ultima carta per restare in Serie C davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte, i siciliani sono chiamati all’impresa: solo una vittoria potrà garantire la permanenza tra i professionisti.

Il risultato dell’andata (0 – 0) lascia tutto aperto, ma rende ancora più complicata la missione del Messina, che dovrà imporsi in trasferta su un campo caldo e difficile come lo “Zaccheria”.

📊 Foggia – Messina: scheda della partita

Match: Foggia – Messina

Competizione: Playout Serie C, Girone C (ritorno)

Data: Sabato 17 maggio 2025

Orario: Ore 15.00

Stadio: Pino Zaccheria, Foggia

TV: Sky Sport canale 251

Streaming: NOW TV, Sky Go