Il Palermo riesce ad acciuffare il pareggio a Potenza grazie a due gol negli ultimi dieci minuti. Un punto figlio di una prestazione quasi svogliata dei rosanero, che ha fatto infuriare anche il tecnico Baldini (vedi qui). Ecco i voti dei maggiori quotidiani.

Sul ‘Giornale di Sicilia‘ l’unico voto alto è assegnato all’autore della rimonta: Soleri. Per il resto, molte insufficienze: la più pesante per Felici. Ecco i voti: Massolo 6, Doda 5, Lancini 5,5, Marconi 6, Giron 5.5, De Rose 6, Dall’Oglio 5, Valente 6, Luperini 5,5, Felici 4,5, Brunori 6, Soleri 7,5, Odjer 5,5, Buttaro 6, Floriano 5, Crivello s.v., Baldini 6.

Più sufficienze, invece, sul quotidiano ‘La Sicilia‘, anche per Felici e Floriano. Ecco i voti: Massolo 6, Doda 5,5, Lancini 6, Marconi 6, Giron 5.5, De Rose 6, Dall’Oglio 5,5, Valente 6,5, Luperini 6,5, Felici 6, Brunori 6,5, Soleri 7, Odjer 6,5, Buttaro 6, Floriano 6,5, Crivello s.v., Baldini 6.

Infine, sul ‘Corriere dello Sport‘ mezzo punto in più al portiere Massolo. Ad affiancare Felici come peggiore in campo, c’è il terzino Doda. Ecco i voti: Massolo 6,5, Doda 5, Lancini 6, Marconi 6, Giron 5.5, De Rose 6, Dall’Oglio 5,5, Valente 6, Luperini 5,5, Felici 5, Brunori 6,5, Soleri 7, Odjer 6,5, Buttaro 5,5, Floriano 6, Crivello s.v., Baldini 6,5.