CHIEVO – PALERMO 0 – 0



ORE 15.45 – FINE PRIMO TEMPO! Chievo e Palermo sono ancora ferme sullo 0 – 0.

42′ p.t. – Ammonito Petrucci.

37′ p.t. – Gol annullato al Chievo. Karamoko aveva segnato di testa ma in posizione di fuorigioco.



30′ p.t. – Palermo vicinissimo al gol. Louka svetta di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Palla fuori di un nulla.

26′ p.t. – Rovaglia prova a svegliare le squadre dal torpore. La conclusione del numero 9 clivense, però, finisce alta.

20′ p.t. – Fase di stallo della partita. L’equilibrio regna sovrano.

15′ p.t. – Risponde il Palermo. Bella palla tagliata di Mendola dentro l’area di rigore, nessuno è pronto alla deviazione verso la porta avversaria.

5′ p.t. – Occasione per il Chievo! Colpo di testa di Rabbas sugli sviluppi di un calcio di punizione. Para Avogadri.

3′ p.t. – Il Palermo ha iniziato bene la gara e attacca.

ORE 15.00 – Inizia la partita!

PRIMAVERA 1, LA PROGRAMMAZIONE TV

A caccia della terza vittoria consecutiva. Dopo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio e in campionato con il Napoli, la Primavera del Palermo fa visita al Chievo, ancora ferma sul fondo della classifica del campionato di Primavera 1 (zero punti in tre partite). La gara è in programma alleore 15.00.

Le formazioni ufficiali:



CHIEVO VERONA: 1 Caprile, 2 Pavlev, 3 Michelotti, 4 Karamoko, 5 Kaleba, 6 Soragna, 7 Juwara, 8 Bertagnoli, 9 Rovaglia, 10 Rabbas (cap.), 11 Liberal.

A disposizione: 12 Bragantini, 13 Raffa, 14 Amoo, 15 Corti, 16 Ndreka, 17 Zuelli, 18 Metlika, 19 Tuzzo, 20 Enyan, 21 Rossi, 22 Amici, 23 Priore.

Allenatore: Paolo Mandelli.

PALERMO: 1 Avogadri, 2 Fradella, 3 Sicuro, 4 De Marino, 5 Gallo M., 6 Santoro, 7 Petrucci, 8 Mendola, 9 Cannavò, 10 Louka, 11 Rizzo (cap.).

A disposizone: 12 Al Tumi, 13 Angileri, 14 Marchese, 15 Leonardi, 16 Ruggiero, 17 Montaperto, 18 Minacori, 19 Lucera, 20 Berligea.

Allenatore: Giuseppe Scurto.

ARBITRO: Michele Giordano (Novara).

Assistenti: Maicol Ferrari (Rovereto) – Stefano Montagnoni (Salerno).

LEGGI ANCHE

PONTE A PALERMO PER STUDIARE… DA PRESIDENTE

ZAMPARINI: “LE PROCURE? HO COMPASSIONE PER LORO”

GDS – Il SI’ AI DOMICILIARI LEGATO ALL’AFFARE MEPAL – ALYSSA