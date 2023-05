MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il momento che vale una stagione: il Palermo Primavera torna in campo dopo 41 giorni dall’ultima partita ufficiale e lo fa per giocarsi la finale d’andata dei playoff di Primavera 3 in casa del Bari.

Se da un lato i rosanero preparano questa partita ormai da tempo in virtù della loro posizione privilegiata ottenuta con il primo posto in classifica, dall’altro il Bari arriva “in corsa”: i galletti hanno infatti dovuto eliminare nei turni precedenti dei playoff Juve Stabia e Potenza. Il Palermo, qualificato direttamente per le finali, non è di certo stato fermo, la società ha infatti organizzato un ritiro a Geraci Siculo con conseguente amichevole con la squadra di paese, ma anche un match contro l’Enna, il tutto per tenersi in forma in vista di questo grande appuntamento.

Durante la stagione regolare le due squadre hanno ben difeso i loro fortini, all’andata in Puglia ha vinto il Bari (2-1), al ritorno a Carini ha vinto il Palermo (4-1). Tutto lascia presagire a due match all’insegna dell’equilibrio, con un’importante regola da ricordare: in caso di parità nel doppio confronto a essere promosso in Primavera 3 sarebbe il Palermo in virtù della migliore posizione in classifica nel girone B di Primavera 3, senza tempi supplementari.

Per il Palermo è il secondo anno di fila in finale playoff: la scorsa stagione i rosa, arrivati secondi in campionato, se la giocarono in partita secca contro il Padova, perdendo 3-1 a Cesena in campo neutro. In questa stagione lo “sfortunato” cambio format costringe i ragazzi di Stefano Di Benedetto a rigiocarsi la promozione nonostante il primo posto nel girone, ma con la ghiotta opportunità dell’avere due risultati su tre e di giocare la partita decisiva davanti il proprio pubblico.