Primavera, il Palermo torna a fare punti. Buon pareggio a Bari

Il “remake” di Bari – Palermo finisce in pareggio: dopo il match dominato dai rosanero in Serie B (vinto dagli uomini di Corini per 3 – 0) le due selezioni Primavera si sono affrontate a meno di 24 ore di distanza in Puglia. Il risultato è quello di 1 – 1, tutto sommato buono per i ragazzi di Di Benedetto che venivano da tre sconfitte consecutive.

Per i rosanero è stato decisivo il gol di Kubi, utile a muovere la classifica dopo che per tre giornate il Palermo non aveva raccolto alcun punto.

I rosanero, che stanno disputando un campionato più che tranquillo, sono ancora in lotta per la zona playoff, che al termine della 17a giornata è distante solamente 3 punti. E il prossimo avversario è lo Spezia, match in programma al Pasqualino sabato 10 febbraio.

LE FORMAZIONI

Bari – 1 Pellegrini, 2 Campanelli, 3 De Pinto, 4 Beniti, 5 Natuzzi, 6 Dachille, 7 Lavoratti, 8 Leone, 9 Akpa Chukwu, 10 Colangiuli, 11 Patierno.

Palermo – 1 Cutrona, 2 Morra, 3 Basile, 4 Tagliarino, 5 Granicelli, 6 Gallea, 7 Doda, 8 Bongiovanni, 9 Bevilacqua, 10 Kubi, 11 Sessa.

