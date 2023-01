MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

34′ s.t. – Conclusione di Del Mondo sopra la traversa. Juve Stabia ancora pericolosa.

30′ s.t. – Cambi per il Palermo: fuori Giglio e Salvia, dentro Gigante e Bongiovanni.

21′ s.t. – Aprea entra dentro l’area rosanero ma Del Bello lo ferma in scivolata. Gli ospiti ci credono ma il Palermo risponde bene.

22′ s.t. – Il Palermo gestisce il vantaggio e cerca in tutti i modi di segnare il secondo gol, ma la partita rimane apertissima con la Juve Stabia che può sicuramente essere pericolosa.

21′ s.t. – Cambio per la Juve Stabia: fuori Saviano, dentro Minasi.

20′ s.t. – Cambi per il Palermo: fuori Toivonen e Sciortino, dentro Mazza e Bonello

14′ s.t. – Primo cambio per la Juve Stabia: fuori Faccetti, dentro Riccio.

10 ‘s.t. – Ci prova anche Garofalo, ma Esposito è scatenato e para anche questo: il Palermo meriterebbe il raddoppio.

5′ s.t. – Assalto del Palermo che cerca in tutti i modi il secondo gol ma che viene fermato da un ottimo Esposito.

4′ s.t. – Il Palermo spinge: conclusione di Toivonen ben parata di Esposito.

3′ s.t. – Lo Coco a un passo dal gol dopo un tiro di prima intenzione che sfiora il palo alla sinistra di Esposito.

INIZIA IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio, il Palermo attacca da destra verso sinistra.

Il Palermo Primavera conduce per 1 – 0 il primo tempo del match contro la Juve Stabia, ma la partita è tutt’altro che chiusa. Rosanero meritatamente avanti con buone occasioni e il gol fortunato di Salvia, ma ospiti tutt’altro che fuori dall’incontro, che hanno provato a pareggiare in più occasioni dove è stato decisivo Testagrossa.

47′ p.t. FINE PRIMO TEMPO.

45′ p.t. – Due minuti di recupero.

42′ p.t. – Buona occasione per il Palermo con Garofalo, che colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Palla alta sopra la traversa.

41′ p.t. – Juve Stabia vicinissima al pari con Saviano che mette a sedere un paio di difensori rosanero e poi spreca tirando piano tra le mani di Testagrossa.

38′ p.t. – Lo Coco ha subito un colpo e ha bisogno dell’intervento dello staff medico.

36′ p.t. – Il Palermo adesso ci crede: bel cambio di gioco di Lo Coco per Salvia che però non impatta bene la palla in quello che sarebbe dovuto essere un cross al volo.

35′ p.t. – Palermo vicino al raddoppio: tocco di Santonocito per Toivonen che non ci arriva per un soffio.

32′ p.t. – Clamoroso Testagrossa: il portiere del Palermo para tre tiri ravvicinati dei calciatori avversari sugli sviluppi di un calcio di punizione e salva il risultato.

30′ p.t. – Ammonito Del Bello per fallo su Noletta.

28′ p.t. – Ammonito Santonocito per fallo su Aprea.

27′ p.t. – Giglio ancora pericoloso. L’attaccante tira di destro, ma il portiere respinge bene di piede.

26′ p.t. – Bella azione della Juve Stabia con Faccetti anticipato all’ultimo da un ottimo intervento di Caramanno.

24′ p.t. – Palermo vicinissimo al gol con Giglio. Girata di sinistro del numero 11 rosanero e grande parata di Esposito.

20′ p.t. – Bella azione del Palermo con Lo Coco che imbuca per Garofalo. Palla un pelo lunga raccolta dal portiere ospite.

19′ p.t. – Il Palermo rischia con un’uscita del portiere Testagrossa. Uscita con tempi giusti ma rinvio sbagliato che finisce nei piedi di Aprea, che invece di tirare si fa fermare dall’estremo difensore rosanero che ci mette una pezza.

16′ p.t. – Juve Stabia in avanti con Faccetti chiuso dal grande spirito di sacrificio di Lo Coco, non proprio un difensore ma con grande disponibilità.

15′ p.t. – Palermo ancora in avanti con Giglio. Tiro da dentro l’area di sinistro debole e facilmente parato da Esposito.

11′ p.t. – GOL DI SALVIA. Conclusione da fuori del numero 8 con deviazione decisiva di un difensore della Juve Stabia. Rosa in avanti nel punteggio.

10′ p.t. – Cross di Lo Coco dalla sinistra che esce fuori. Palermo in controllo che deve però ancora trovare le misure per attaccare al meglio la Juve Stabia.

7′ p.t. – La Juve Stabia si chiude e riparte con passaggi lunghi: due tentativi delle vespe non andati a segno grazie alla buona attenzione della difesa rosanero.

3′ p.t. – Prima occasione per il Palermo: tentativo di Salvia da fuori area. Lautirano para con qualche difficoltà.

2′ p.t. – Palermo subito con atteggiamento offensivo. Pressing alto di Toivonen che commette fallo, punizione per gli ospiti.

ORE 14.46 – INIZIA LA PARTITA. Palermo in completo rosanero attacca da sinistra verso destra. Juve Stabia in completo giallo con motivi blu.

ORE 14.39 – Entra in campo la terna arbitrale. Pochissimi minuti e inizia Palermo – Juve Stabia.

ORE 14.34 – I calciatori della Juve Stabia sono pronti, quelli del Palermo stanno ancora effettuando il riconoscimento con il direttore di gara.

ORE 14.30 – La partita inizierà con qualche minuto di ritardo, le squadre non hanno ancora fatto il loro ingresso in campo.

Il Palermo Primavera affronta la Juve Stabia per la 14a giornata del campionato di Primavera 3. I rosanero cercano la vittoria per consolidare il primo posto in classifica: segui la diretta testuale su Stadionews a partire dalle ore 14.30.

Palermo: 1 Testagrossa, 2 Santonocito, 3 Ferrante, 4 Sciortino, 5 Del Bello, 6 Caramanno, 7 Lo Coco, 8 Salvia, 9 Toivonen, 10 Garofalo, 11 Giglio.

A disposizione: 12 Nespola, 13 Perez, 14 Vitale, 15 Granicelli, 16 Borgognone, 17 Spadaro, 18 Tagliarino, 19 Bongiovanni, 20 Gigante, 21 Bonello, 22 Cutrone, 23 Mazza, 24 Catanzaro, 25 Macchia, 26 Viviano.

Juve Stabia: 12 Esposito, 2 Caroppreso, 3 Fravola, 4 Ceccharini, 5 Misiano, 6 Martire, 7 Saviano, 8 Del Mondo, 9 Noletta, 10 Faccetti, 11 Aprea.

A disposizione: 1 Lauritano, 13 Borrelli, 14 De Simone, 15 Minasi, 16 Perna, 17 Schettino, 18 Riccio.