Primavera, Palermo travolto dalla Salernitana (4 – 2)

Il Palermo Primavera crolla sul campo della Salernitana. Per i rosanero è la seconda sconfitta consecutiva e la terza nelle ultime cinque. Un altro passo falso che allontana la squadra di Del Grosso dalle zone alte della classifica.

I rosanero passano in vantaggio al 43′ del primo tempo con il gol di Di Mitri. Nella ripresa la Salernitana si scatena e ribalta tutto in sei minuti con la doppietta di Boncori, a segno al 53′ e 54′, seguita dalla doppietta di Tchaouna, che colpisce al 57′ e al 60′. Al minuto 89 il Palermo accorcia le distanze con la rete di Salvador.

Il Palermo si trova al sesto posto in classifica a quota 29 punti, mentre la vetta, guidata dal Frosinone, dista ben 13 punti. Il Napoli, secondo in classifica, ha un distacco meno ampio, ovvero di 6 punti. Nella prossima sfida i rosa cercheranno di ripartire: il 15 febbraio affronteranno in casa la Ternana U19, con l’obiettivo di risalire verso le zone alte della classifica.





