Di Francesco: “Pohjanpalo al Palermo? Una volta c’erano le bandiere…”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia della gara contro la Roma, la prima partita dei lagunari senza il capitano Joel Pohjanpalo, trasferitosi al Palermo. Il tecnico è tornato sulla cessione dell’attaccante.

“Credo che sarebbe voluto anche rimanere, ma quello che gli è stato presentato davanti era allettante e stimolante e ha deciso così. Se qualcuno ha altri desideri, è giusto accontentarlo, lui è stato sempre un professionista esemplare, ma queste cose fanno parte del calcio. Una volta c’erano le bandiere, ora è la normalità, ci sono le opportunità che vanno colte”, afferma.

Sul mercato in generale, dice: “Non faccio le trattative e non ho il portafoglio in mano. Non ne voglio più parlare, il direttore ha cercato di mettere dentro quelli più opportuni, ora le risposte le può dare il campo vedendo la crescita di chi è arrivato. Il mercato di gennaio è difficile, inserire giocatori nuovi non è mai facile”.





