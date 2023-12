Punti di penalizzazione in arrivo e stagione in salita | Scandalo in Italia, come cambia la classifica

Nelle ultime ore la società è stata investita da un’ondata inaspettata. I tifosi sono disperati per la pesante decisione in classifica.

Quando si parla di calcio, non si devono menzionare solo storie avvincenti e trionfi memorabili, ma ci sono anche episodi meno gloriosi che rimangono impressi nella memoria degli appassionati. Uno di questi aspetti cupi è rappresentato dai punti di penalizzazione inflitti a squadre per varie ragioni.

Se spesso pensiamo erroneamente a casi simili solo nel nostro campionato, sarebbe il caso di menzionare fatti simili anche in altre competizioni note. Tra queste, infatti, il Rangers Football Club, una delle squadre più titolate del calcio scozzese, ha vissuto un periodo difficile nel 2012.

A causa di problemi finanziari, il club è stato dichiarato insolvente e costretto a ripartire dalle categorie inferiori. Di conseguenza, è stato inflitto un pesante punto di penalizzazione, mettendo a dura prova l’attaccamento dei suoi tifosi. Tuttavia, il Rangers è riuscito a risalire rapidamente attraverso le divisioni e ha riconquistato la sua posizione nella Scottish Premiership.

In Inghilterra la situazione non ha risparmiato club titolati. Infatti, il Portsmouth Football Club, un tempo protagonista della Premier League inglese, ha affrontato gravi difficoltà finanziarie nel 2010. Il club è stato penalizzato con ben 9 punti per le sue difficoltà economiche, portando a una retrocessione inevitabile.

La rinascita bianconera

Questo episodio ha messo in luce i rischi finanziari che le squadre di calcio possono correre e ha portato a una maggiore attenzione sulla gestione sostenibile dei club. In Italia ricordiamo che, a causa delle plusvalenze, nella passata stagione la Juventus ha subito una penalizzazione tale da estrometterla dalle competizioni europee.

Una situazione che avrebbe potuto indurre la società e i tesserati a trovare diverse difficoltà nel rialzarsi e nell’essere forti e determinati. Attualmente, però, la squadra di Max Allegri sta dimostrando resilienza e grinta al fine di non mollare un punto per lottare e conquistare sul campo lo Scudetto.

VIDEO STUDIO 100 – Ecco il film del campionato https://t.co/98aVl4YNMv — Brindisi FC (@brindisi_fc) May 3, 2019

Il Brindisi rischia grosso

Ora, però, una società che si ritrova a rischio penalizzazione, non milita in Serie A. Parliamo, infatti, del Brindisi che attualmente è in Serie C. Come ricordiamo, nello scorso campionato, la squadra pugliese aveva ottenuto una straordinaria promozione dalla Serie D.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, ad oggi, la squadra si ritrova con l’ombra di punti di penalizzazione in seguito a delle problematiche interne. Non sono gli stipendi a destare preoccupazione ma sembrerebbe che ci sia una questione contributi non versati in tempo.