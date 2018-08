Il Palermo ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante rumeno, George Puscas, ma il suo arrivo non è ancora definitivo. Lo sarà nel giro di qualche giorno – scrive Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia – con delle lungaggini burocratiche che verranno definitivamente risolte.

CASO PARMA, IL PALERMO SPERA. ALLE 14 IN AULA

Serve solo la firma della proprietà cinese dell’Inter, ecco perchè il blocco delle formalità di rito con la presentazione dell’attaccante, in programma ieri pomeriggio, che è stata rinviata. Un via libera della Cina, dunque, per completare un’operazione già definita.

C’è, però, un’altra versione del caso con un possibile errore nella stipula del contratto in merito alla recompra della società nerazzurra, ugualmente risolvibile rimettendo mano ai documenti.

GIAMMARVA CONTRO DE ANGELI, NESSUN DIETROFRONT DOPO LE DIMISSIONI

Contratto che è già stato depositato a coronamento di un inseguimento lungo settimane e concluso nella giornata di martedì quando Puscas si è recato a Palermo per le visite mediche di rito e per mettere nero su bianco un accordo che nelle ultime settimane sembrava allontanarsi. Puscas, adesso, è rosanero.

LEGGI ANCHE:

PALERMO, E ORA? ZAMPARINI DEVE RIDISEGNARE IL FUTURO

GIAMMARVA, NOVE LUNGHI MESI DI BATTAGLIE