Ranocchia: "C'è l'amaro in bocca per non aver chiuso la partita come volevamo" ​​

“Partita molto intensa che purtroppo non siamo riusciti a chiudere come volevamo, ma siamo stati molto bravi a riprenderla perché non era facile tornare in vantaggio”. Lo dice Filippo Ranocchia, intervenuto nel post match dell’incontro pareggiato con l’Avellino.

Il centrocampista avrebbe preferito un altro risultato. “Ovviamente c’è l’amaro in bocca perché era una partita che a 5 minuti dalla fine significava per noi tre punti, ma non siamo riusciti ad andare fino in fondo. Siamo consapevoli della reazione e volenterosi di chiudere l’anno in bellezza in casa”.

“Purtroppo dispiace per questi due punti che non siamo riusciti ad ottenere ma ci concentriamo sulla reazione e sul secondo tempo, consapevoli che queste gare bisogna portarle a casa. Col Padova diventa un appuntamento fondamentale per noi”







