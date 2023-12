Reggiana, da Lanini a Pajac: quattro giocatori sono in uscita

La Reggiana guarda al mercato, sia in entrata che in uscita, che inizierà a breve, fra meno di dieci giorni. Per la sessione di gennaio, il club neopromosso, che dopo una partita positiva è sceso in zona playout, sta valutando dei rinforzi.

Partendo dall’obiettivo, la Reggiana guarda all’esterno Guiebre, attualmente al Modena. In uscita, invece, ‘TMW’ rivela quattro nomi che potrebbero lasciare la squadra di Nesta.

Sono sul mercato Lanini, Pajac, Da Riva e Pettinari: tutti hanno giocato quest’anno, ma poche partite (nessuno ha superato le 10 presenze).

LEGGI ANCHE

SUPERLEGA, COME FUNZIONA IL FORMAT: I DETTAGLI DEL PROGETTO DI A22

SUPERLEGA, ARRIVA L’OK DELLA CORTE UE. E L’UEFA RISPONDE