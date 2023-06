MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La Reggina riceve l’ok del Tribunale di Reggio Calabria. E la dirigenza si leva qualche sassolino dalla scarpa. Nella mattinata dell’omologa (QUI i dettagli) il patron Felice Saladini e il presidente Marcello Cardona parlano in conferenza stampa, ribadendo i prossimi passi per il futuro della squadra ma anche ribattendo alle accuse piovute sul club negli ultimi mesi.

Saladini sottolinea: “Da oggi possiamo guardare al futuro con sicurezza. I giudici hanno ritenuto che la nostra società presentava conti economici congrui, con un piano sano. Non è stato un percorso semplice, contro tante voci e tante cose che quest’anno (almeno personalmente) ho assorbito, spesso rimanendo in silenzio. Lo abbiamo fatto per dimostrare la nostra trasparenza: trasparenza è anche decidere il momento giusto per parlare, farlo quando o si prendono le decisioni o si concretizzano dei fatti. E oggi parliamo perché si è concretizzato un fatto. Alle voci sulla situazione finanziaria si mette finalmente un punto. Con la realtà dei fatti”.

E Cardona rincara la dose: “In modo silenzioso abbiamo dovuto fronteggiare situazioni e dichiarazioni estemporanee di tante persone. Persone che non conoscevano la questione e per questo vanno definiti ignoranti. Noi ci siamo affidati ad una normativa del potere legislativo e al caposaldo del potere giudiziario. La nostra attività all’inizio è stata schernita e umiliata, con anche danni personali all’imprenditore, quando certe situazioni dovrebbero unire. E invece sono risultate divisive, quasi della serie “speriamo che non ce la fanno”. Lascio a voi fare i commenti. Oggi arriva un risultato importante per la storia di questo club e sottolineo il coraggio dell’imprenditore, che ha prodotto un risanamento epocale. É una giornata che va considerata quasi di festa”.

