Regolamento Inter – Lazio (Coppa Italia): chi passa, cosa succede in caso di pareggio / Quarti di finale

L’Inter affronta la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. Ma quali sono le regole? Cosa succede in caso di parità?

IL REGOLAMENTO

FORMAT – I quarti di finale di Coppa Italia si giocano in gara secca (come quasi tutti i turni, solo le semifinali prevedono andata e ritorno). Chi vince passa il turno e accede alle semifinali. In caso di parità NON si giocano i due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno; si disputano direttamente i calci di rigore.

SOSTITUZIONI

Sono ammesse cinque sostituzioni a partita e queste possono essere effettuate usufruendo di tre interruzioni del gioco nell’arco dei 90 minuti regolamentari (nota: gli intervalli non valgono come “interruzione”). In caso di tempi supplementari, le squadre possono usufruire di una ulteriore sostituzione – e di conseguenza di un ulteriore slot per eventualmente effettuarla – ; i cambi a disposizione, dunque, in caso di “extra time”, diventano sei.





PANCHINE E GIOCATORI A REFERTO – È stato aumentato il numero massimo di giocatori che possono andare a referto tra campo e panchina. In totale si può presentare all’arbitro una lista di 26 giocatori (15 in panchina oltre agli 11 della formazione titolare).

SQUALIFICHE E CARTELLINI

Il cartellino rosso costa almeno una partita di squalifica; la squalifica per somma di ammonizioni viene invece comminata ogni due cartellini gialli (in diversi match).

NOTA BENE 1: La somma delle ammonizioni nel torneo sarà azzerata solo dopo i sedicesimi (per far sì che le squadre partite dai turni precedenti agli ottavi non siano svantaggiate rispetto alle teste di serie – che debuttano direttamente agli ottavi). Dunque, i giocatori possono essere prima diffidati e poi squalificati per somma di ammonizioni in diverse gare, ma il conto delle ammonizioni riparte da zero dagli ottavi.

NOTA BENE 2: le squalifiche rimediate in Coppa valgono solo in Coppa (e viceversa: le squalifiche rimediate in campionato valgono solo in campionato).