Mentre la trattativa fra il Palermo e il City Group è quasi arrivata al termine, Salvatore Geraci – sulle pagine de La Repubblica – ripercorre la storia del club rosanero (che a novembre compirà 122 anni), passando dai migliori presidenti: da Lanza di Trabia, a Casimiro Vizzini, da Renzo Barbera a Maurizio Zamparini e a Dario Mirri.

Il primo, “il principe del mercato”, visse una esistenza da romanzo e anche da morto (suicida) non finì di stupire per le sue stranezze. Nel dopoguerra, portò a Palermo campioni come Bronèe, Vycpalek, Sukru, regalando alla città una serie A di vertice.