Repubblica – “Dionisi sempre più in bilico: il Palermo cerca un successore”

“Le valutazioni sul futuro dell’allenatore Alessio Dionisi in casa Palermo sono incessanti. Fra viale del Fante e gli uffici del City Football Group a Manchester i contatti continui. Il destino del tecnico resta appeso a un filo, ma a tenerlo ancora attaccato alla panchina rosanero sembrano solamente le valutazioni ancora in corso su chi potrebbe prendere il suo posto”. Scrive così Valerio Tripi, che sulle pagine di Repubblica analizza gli ultimi sviluppi in casa rosa.

Al centro delle interlocuzioni fra il direttore generale rosanero, Giovanni Gardini, il direttore sportivo, Carlo Osti, e la proprietà, fra cui anche il responsabile dell’area tecnica di tutte le squadre del gruppo, Riccardo Bigon, c’è ancora da decidere se a otto giornate dalla fine della stagione regolare convenga o meno cambiare guida tecnica.

C’è il timore che quanto accaduto l’anno scorso con l’avvicendamento fra Eugenio Corini e Michele Mignani, con una sostituzione in corsa che non ha sortito gli effetti sperati, possa ripetersi. Nessuno nel Palermo è contento della piega che ha preso la stagione, soprattutto dopo gli investimenti cospicui fatti nel corso del mercato di gennaio. Resta però il fatto che cambiare tanto per farlo non sembra la soluzione migliore.





