CorSport – “Il Palermo merita di più: Dionisi appeso a un filo”

“Alessio Dionisi in discussione come mai nel corso della stagione ma ancora non del tutto fuori dal Palermo“. Scrive così Paolo Vannini, che sulle pagine del Corriere dello Sport analizza gli ultimi sviluppi relativi al futuro della panchina rosanero.

La mancanza di un comunicato ufficiale che dirimesse ogni dubbio ha fatto capire che le valutazioni sono ancora in corso, non solo sulla posizione dell’allenatore ma anche sulle caratteristiche degli eventuali, possibili successori. Per lunga parte della giornata Dionisi è stato dato per esonerato ma la decisione ancora non è presa.

La riflessione attuale è su cosa serva al Palermo in questo momento: un traghettatore però di personalità, che sappia gestire sia una squadra con nomi importanti sia una piazza esigente? O un altro allenatore giovane, nello stile Manchester, che miri al risultato ma attraverso un’idea di gioco (che però con Dionisi non si è vista)? Al momento, l’allenatore rosa resta Dionisi anche se oggi potrebbe essere un giorno decisivo.





