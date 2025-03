GdS – “Il Palermo prende ancora tempo: Dionisi appeso a un filo”

“Il nodo non è ancora stato totalmente sciolto“. Scrive così Massimiliano Radicini, che sulle pagine del Giornale di Sicilia analizza gli ultimi sviluppi in merito al possibile esonero di Alessio Dionisi. Al momento nulla è escluso, nemmeno la permanenza dell’allenatore sulla panchina del Palermo.

La posizione di Dionisi resta in bilico, ma l’allenatore non è stato ancora esonerato e alla ripresa – in programma mercoledì – ci potrebbe ancora lui sulla panchina rosanero. Si tratta di una scelta complicata, anche perché le alternative, per un motivo o per un altro, non convincono del tutto.

Tra i vari profili sondati chi potrebbe essere in vantaggio rispetto agli altri è Vincenzo Vivarini. Il tecnico però chiede garanzie per sbancare a Palermo, anche perché il suo contratto con il Frosinone – squadra con cui ha iniziato la stagione – scade a giugno 2026. L’alternativa potrebbe essere Alberto Aquilani, ma il giovane allenatore avrebbe bisogno di tempo e non sembra adatto a subentrare in una situazione così delicata.





