I tifosi rosanero si preparano a una nuova “ondata”. Andrea Murgia, sulle pagine di Repubblica, riporta che appena un’ora dopo la messa in vendita dei biglietti per Entella – Palermo, erano già duecento i tagliandi acquistati dai tifosi, per arrivare a circa 600 nel corso della giornata.

Per i tifosi rosanero sono riservati 1.700 posti (nel settore ospiti) su 5.535 totali al Comunale di Chiavari. Si potrebbe quindi arrivare vicini al tutto esaurito anche fuori casa dopo il sold out del “Barbera” in occasione della gara di ritorno contro la Triestina. Un entusiasmo travolgente che non accenna a diminuire.

“Già nella partita d’andata, i palermitani presenti a Trieste, provenienti dal nord est e dal capoluogo siciliano, furono un migliaio, un dato che fuori casa non si vedeva da parecchio. Anche a Chiavari potrebbe esserci un’alta partecipazione, in questo caso tramite i sostenitori residenti in Liguria e nelle regioni vicine”, si legge sul quotidiano.

