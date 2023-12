MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il Palermo in trasferta fa risultato, soprattutto… fuori dal campo e nello specifico sugli spalti, dove un irriducibile costone di tifosi è pronto a seguire la formazione attraverso mille peripezie”. Questo l’incipit di Repubblica che parla dei circa 1.700 che prenderanno posto sugli spalti del Tardini per la gara contro il Parma.

Sul quotidiano si parla comunque di un dato in ascesa rispetto alla trasferta di Terni, nonostante si arrivi dopo una sconfitta in casa, dolorosa, col Catanzaro. I tifosi hanno comunque risposto “presente” e, in generale, sono il secondo pubblico in trasferta di tutta la B, dietro solo alla Sampdoria.

“Fischi o applausi che siano, i tifosi in trasferta ci sono sempre e hanno assistito alla maggior parte delle vittorie ottenute dal club targato City Group. In pratica, dei 24 punti totalizzati 14 sono stati ottenuti lontani dalla Sicilia. Un successo difficile ma non impossibile e sicuramente necessario, considerando anche che l’amore dei tifosi è sì praticamente infinito, ma a tutto c’è un limite”, si legge.

LEGGI ANCHE

GDS – “COMPARSE O METEORE, IN CINQUE SFIDANO IL PASSATO”

PRIMAVERA, IL PALERMO OSPITA IL BENEVENTO

DI GAUDIO: “IL PALERMO NON È SCARSO. INSIGNE È FELICE”

PALERMO, È CRISI DEL GOL: LA FASE OFFENSIVA NON FUNZIONA