Repubblica – “Palermo, il campionato è a una svolta: ora continuità”

“Cè una cosa che più di altre è emersa nella vittoria del Palermo contro il Brescia. È stata la voglia di portare a casa i tre punti, la consapevolezza di quella superiorità che era stata netta per tutta la gara e che però rischiava di lasciare i rosa con un pugno di mosche in mano”. Scrive così Massimo Norrito, che sulle pagine di Repubblica commenta il risultato di domenica.

Non si possono non annotare i dati positivi che vengono fuori in questo scorcio di campionato. Due vittorie di fila, quattro gol segnati e zero reti al passivo, Pohjanpalo ancora in rete, una solidità difensiva merito di Magnani, sei punti che testimoniano un’atmosfera diversa che si respira intorno alla squadra.

L’importante è aver imparato dagli errori del passato, più o meno recente. La stagione del Palermo può davvero iniziare ora, ma passa ancora da tante conferme: la prima sabato a Marassi.





LEGGI ANCHE

PALERMO, IL MERCATO HA FUNZIONATO