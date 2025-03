GdS – “Palermo, meno tifosi e più vittorie: il “Barbera” torna un fattore”

“Il Barbera” si conferma un fortino per il Palermo, che dopo un inizio titubante ha sbagliato pochissime partite tra le mura amiche ed è qui che sta costruendo la propria classifica. Alessandro Arena, sulle pagine del Giornale di Sicilia, analizza l’ottimo rendimento casalingo dei rosa, reduci dalla vittoria contro il Brescia.

Nelle ultime 8 gare in casa, il Palermo ha raccolto 16 punti. Al “Barbera” sono arrivate cinque vittorie (Spezia, Bari, Modena, Juve Stabia e Brescia), un pareggio (Mantova) e due sconfitte (Catanzaro e Pisa). Un ruolino di marcia in controtendenza rispetto alle prime sei uscite stagionali casalinghe, nelle quali i punti raccolti erano stati 6.

Il Palermo va bene in casa nonostante non si siano ancora mai raggiunte le 26mila presenze. Anche contro il Brescia, il dato dei titoli emessi si è attestato sotto quota 20mila, ma l’impegno serale contro la Cremonese può essere il primo passo verso un’inversione di tendenza. Per accendere ulteriormente l’entusiasmo, serve però vincere con la Sampdoria.





LEGGI ANCHE

PALERMO, IL MERCATO HA FUNZIONATO