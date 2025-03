Palermo – Brescia, il dato degli spettatori al “Barbera”

Seconda partita di fila sotto quota 20mila per il Palermo al “Barbera”. Sono stati 18.819 i titoli emessi per la gara col Brescia, il dato è in linea con quello della gara precedente, col Mantova, quando erano stati 18.728.

L’ultima gara sopra quota 20mila è stata quella col Pisa, quando al “Barbera” c’erano 21.585 spettatori. Contro la Juve Stabia erano stati 17.606 i titoli emessi.

Palermo – Modena aveva fatto segnare il record negativo stagionale di spettatori al “Renzo Barbera”. Erano stati 16.645 i titoli emessi per la gara, con soli 2.965 biglietti venduti.





La gara al “Barbera” con più tifosi in questo campionato è stata quella col Cosenza, quando allo stadio c’erano 25.787.

Il dato degli spettatori

Palermo – Brescia

Totale biglietti: 5.139

Ospiti: 0

Abbonamenti: 13.680

Totale titoli emessi: 18.819

