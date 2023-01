MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Salta Martella, il Palermo vuole Masciangelo. Nell’edizione odierna de la Repubblica si tratta il caso fascia sinistra: Rinaudo e Bigon stanno guardando tutte le possibili opzioni e proprio l’esterno del Lecce sarebbe diventato l’obbiettivo principale per la fascia, ma non andrà via da Benevento prima che Cannavaro trovi un sostituto. Con il giocatore c’è già l’accordo per un prestito con diritto di riscatto.

Intanto Valerio Verre, terzo acquisto dei rosanero, è atterrato in città durante la nottata e sarà già a disposizione di Corini per la rifinitura in vista del match di sabato contro l’Ascoli, vista anche l’assenza in mediana di Gomes.

Emergenza invece in difesa per i rosanero, che perdono Bettella per circa un mese. Prendono quota quota infatti Leverbe, non molto probabile il suo approdo in Sicilia, e Jure Balkovec, entrambi centrali di difesa sul taccuino rosanero ma senza ancora dei risvolti precisi.

