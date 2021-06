MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Passione azzurra e ritrovata socialità da zona bianca”. Inizia così l’articolo di Valerio Tripi su Repubblica che parla della sfida degli Azzurri contro l‘Austria in un clima di ritrovata libertà. Compaiono nelle città le bancarelle con le bandiere tricolore e le maglie.

Stasera la prima uscita in zona bianca della Nazionale di Mancini e i tifosi sono pronti a riunirsi per una visione collettiva della gara. Nel quartiere Vucciria assicurate le casse e il videoproiettore. Stessa cosa a Ballarò e in alcuni locali che provano a rialzarsi dopo la pandemia. Per chi volesse seguire la gara in riva al mare potrà fare affidamento su Molo Sant’Erasmo (prenotazione) e Nautoscopio (ingresso libero).

Ma non solo Palermo. Maxi schermo anche a Trapani all’Autoparco comunale e a Messina con l’organizzazione del Movimento giovanile nuova Castanea delle Furie con le gare azzurre abbinate a degustazioni. A Catania, invece, il ritrovo è a piazza Università ma non sono state organizzate visioni collettive per ragioni di sicurezza pubblica, situazione opposta ad Acireale dove ad esempio al Mescan Pub sarà possibile visionare il match.

