Retegui, altro che Nazionale | Terremoto in casa Genoa: per lui solo la Serie B

Il gioiellino di Alberto Gilardino non sembra convincere più. Pertanto è imminente il suo trasferimento in cadetteria.

Uno degli attaccanti più promettenti del nostro campionato è sicuramente Retegui del Genoa. Quest’ultimo, italo argentino per le origini dei suoi nonni, ad inizio campionato aveva dimostrato di essere uno dei centravanti più in forma e soprattutto in rampa di lancio.

Le sue prime prestazioni sono state così fondamentali che addirittura Luciano Spalletti lo ha convocato in Nazionale come nuovo punto di riferimento del reparto offensivo. Purtroppo, dopo alcune settimane, è stato protagonista in negativo di alcuni infortuni che ne hanno compromesso non solo la sua crescita professionale ma anche il suo percorso in Serie A.

Al momento, infatti, sembra aver perso la sua spiccata realizzativa che l’aveva contraddistinto anche nell’esperienze passate negli altri campionati. Ora, i rossoblù, possono fare affidamento soprattutto all’islandese Albert Guðmundsson che sembra essere entrato nel mirino di tante squadre non solo di Serie A ma anche di Premier League.

Retegui, a questo punto, spera di poter conquistare nuovamente la fiducia non solo dei tifosi ma anche del commissario tecnico della Nazionale italiana. Il suo obiettivo sarà sicuramente quello di ottenere la salvezza con la squadra ligure ma anche cercare di ritagliarsi un posto per i prossimi Europei di calcio che si terranno in Germania dal prossimo mese di giugno.

Gli obiettivi di Mateo

Conquistare un posto tra i convocati non sarà cosa facile soprattutto perché molti sono i giocatori in quella zona del campo che ben si stanno destreggiando in questa parte di campionato. Basti pensare a talenti come Raspadori, Scamacca, il ritrovato Immobile, Chiesa, Berardi, giusto per nominarne alcuni.

Ora però il suo obiettivo sarà quello di lavorare sodo fino alla fine del campionato per cercare di portare a termine gli obiettivi che si sarebbe prefissato ad inizio stagione. Le prime partite di questa nuova stagione calcistica, addirittura, avevano fatto sì che alcune squadre estere e altre di Serie A avessero segnato il suo nome sul taccuino dei direttori sportivi.

Puscas in direzione Bari?

Non è da escludere che se dovesse ripetersi in prestazioni importanti nei prossimi incontri di campionato, nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe lasciare la città di Genova. In Serie A, alcune squadre che potrebbero essere interessate sul suo conto potrebbero essere sia il Milan che l’Inter che avrebbero bisogno di trovare un degno sostituto dei bomber che hanno in campo ovvero Olivier Giroud e Marcus Thuram.

Avere un Mateo Retegui in panchina pronto a subentrare non è da tutti. Ora però secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, un suo compagno di squadra è pronto a salutare la città e trasferirsi a Bari in Serie B e stiamo parlando dell’attaccante Puscas che, fino ad ora, è stato impiegato poche volte.