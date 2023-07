MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un primo abbozzo del Palermo che sarà. L’intenso giorno inaugurale del ritiro in Trentino-Alto Adige ha dato una prima immagine dei concetti che ha in mente Eugenio Corini: una squadra ‘camaleontica’, in grado di variare sistema di gioco anche in base all’avversario, ma soprattutto che abbia quell’entusiasmo e voglia di conquistare l’obiettivo, che quest’anno è il più ambizioso possibile.

Già dalla conferenza stampa si è visto un Corini più battagliero che mai. Il tecnico ha rivendicato il buon lavoro svolto nella scorsa stagione, ribadendo che la base costruita è già e sarà rinforzata in sede di calciomercato (e ha lodato il lavoro del d.s. Rinaudo). L’obiettivo è chiaro e l’allenatore non si nasconde: si punta alla Serie A, senza nessuna paura. Gli innesti daranno al Palermo un nuovo volto tattico, cioè quel 4-3-3 che i rosanero, durante il passato campionato, non sono riusciti a reggere a causa della precaria condizione fisica (e non solo…).

Corini ha però ribadito uno dei suoi concetti ‘chiave’: i rosa devono essere in grado di interpretare diversi moduli, in base all’avversario o a gara in corso. Tutto questo si è visto nel primo allenamento a Ronzone; il tecnico, durante la partitella finale, ha provato una squadra col 4-3-3 e l’altra col 3-5-2, mischiando le carte anche durante l’esercitazione. Sono questi i due principali sistemi di gioco pensati per il prossimo campionato ma è probabile che si possano studiare anche variabili, come il 4-3-1-2 o il 4-2-3-1.

I nuovi hanno fatto subito una bella impressione. Lucioni dà l’idea di essere già un leader dello spogliatoio, sia negli atteggiamenti che nel linguaggio del corpo; è stato lui a guidare i compagni durante le esercitazioni (senza alzare la voce) e ha avuto spesso colloqui col capitano, Matteo Brunori. Vasic ha grandi doti dal punto di vista fisico ma ancora deve ‘sbocciare’ anche in allenamento. Bene Ceccaroni e Mancuso, l’attaccante è andato pure in gol durante la partitella finale. Nei prossimi giorni arriverà Roberto Insigne ma il calciomercato rosanero non si ferma, sia in entrata che in uscita.

Un’intensa prima giornata, quindi, arricchita dalla presenza di un centinaio di tifosi all’allenamento. Un gruppo di ragazzi di Legnano, in Lombardia, ha cantato lungamente, incitando i giocatori, ma erano presenti anche palermitani emigrati al Nord (anche all’arrivo del pullman in hotel) e curiosi, che di ritiri estivi da queste parti ne hanno visti tanti. Una bell’atmosfera, che andrà a scaldarsi giorno dopo giorno.

