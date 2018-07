Una seduta di scarico per riprendere il ritmo. Il Palermo torna ad allenarsi a Sappada nella giornata successiva al test amichevole contro il Sappada e proseguire la preparazione sotto gli occhi attenti di Bruno Tedino e dei tifosi presenti in Friuli, compresa la famiglia del tecnico (moglie e figlio).

Per i rosanero giro di campo, poi lavori aerobici sulle rampe della località montana e lavoro in palestra prima di raggiungere sul campo i portieri; il tutto prima di un pomeriggio di riposo, visto che quella di oggi sarà la prima giornata di ritiro senza doppia seduta di allenamento.

Anche per il Palermo dunque una domenica di lavoro e relax, con buone notizie anche per Ivaylo Chochev, avvistato per la prima volta in ritiro senza le stampelle: il suo recupero prosegue.

