“Il primo test rosa è una passeggiata”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre il commento alla prima amichevole stagionale del Palermo contro la squadra locale di Sappada. Un 20-0 che da poche indicazioni visto il valore dell’avversario e che lascia soddisfazione solo per la bontà del lavoro svolto in ritiro, ma Tedino avverte: “Non è un Palermo futuribile, normale che siamo in svantaggio sul piano della costruzione. Mercato? Mi disturba parlare di cose che non mi competono”.

PALERMO, SARÀ UNA SETTIMANA DA FUOCHI D’ARTIFICIO

Come riporta Bendetto Giardina, il mercato è ancora aperto e Tedino è ben consapevole che bisogna fare i conti con un gruppo pieno di gente in uscita: motivo per cui la scelta di Murawski come capitano (almeno a parole) non è un declassamento di Nestorovski (apprezzato dal tecnico per l’impegno e che con il suo poker potrebbe aver detto addio ai rosanero), bensì una certificazione del ruolo che invece dovrà ricoprire chi rimarrà.

I PRIMI GOL DELLA STAGIONE / VIDEO

In sostanza è un Palermo che lavora (sotto gli occhi incuriositi di alcuni tifosi e degli abitanti del luogo), tra gente con la valigia pronta (compresi Struna e Aleesami), un nuovo preparatore atletico per non ripetere gli errori passati e in attesa dell’ormai prossimo esordio in Coppa Italia: “Attenzione al Vicenza. Brignoli (che ha avuto il nulla osta per allenarsi, ndr.)? Mi piacerebbe averlo subito a disposizione”.

TEDINO: MODULO DECISO, MA LA SQUADRA É UN CANTIERE

E poi c’è l’attesa della sentenza sul caso Parma: entro martedì arriverà il verdetto, ma intanto il clima si scalda per le parole del Venezia che sperano (in maniera ben poco celata) in una penalizzazione del Palermo per rientrare in corsa per la A. Parole che hanno scatenato la reazione del presidente Giammarva (“Una caduta di stile”), lanciando indirettamente un messaggio ai giudici, chiamati a decidere su una doppia richiesta di condanna della Procura e che molto probabilmente sfocierà comunque in un ricorso in appello.

PALERMO – SAPPADA: MOLTI GOL, POCHE INDICAZIONI