Il primo test amichevole è andato, ma le indicazioni dal campo ancora sono troppo poche. Il Palermo chiude in goleada la partita contro il Sappada, rappresentativa (oggettivamente di livello molto basso) della cittadina che ospita il ritiro estivo in Friuli, con i rosanero che hanno faticato un po’ (circa un quarto d’ora) a sbloccarsi prima di iniziare a segnare con continuità sviluppando la manovra offensiva.

LA CRONACA DI PALERMO – SAPPADA

Sul piano tattico è quasi impossibile prendere dei riscontri, se non che Tedino ha confermato la difesa a quattro nelle diverse formazioni proposte nelle due frazioni di gioco. Nel primo parziale un 4-3-2-1 con tutti i senatori del gruppo (tranne Rispoli), con Mazzotta e Accardi terzini, Rajkovic e Pirrello coppia centrale, Murawski e Santoro al fianco di Jajalo e Moreo e Trajkovski a servizio dell’unica punta Nestorovski, mentre nella ripresa spazio a un 4-3-1-2 con lo Faso trequartista e Embalo e Balogh coppia d’attacco, sembrata abbastanza in palla.

I PRIMI GOL DELLA STAGIONE GLI HIGHLIGHTS DI PALERMO – SAPPADA

Gli unici veri segnali (probabilmente) arrivano invece al di fuori dal contesto tecnico: la presenza di tutti i “big” nella prima formazione ad eccezione di Rispoli (che ha chiesto la cessione); la fascia di capitano affidata a Murawski (e non a Nestorovski o Jajalo, che erano in campo con lui nella prima frazione), ma soprattutto l’assenza di Struna anche in panchina, con lo sloveno che in mattinata aveva postato dei momenti di relax oltre il confine con la Slovenia per poi presentarsi al campo nel pomeriggio; un segnale, probabilmente che il suo addio al Palermo è ormai scritto. Il Palermo riparte da qui: da tanti gol e poche indicazioni.

