8′ p.t. – I rosanero continuano ad attaccare. Moreo protagonista in un paio di occasioni.

4′ p.t. – Palo di Nestorovski. È partito forte il Palermo.

ORE 16.34 – Inizia la partita!

ORE 16.31 – I ventidue stanno entrando in campo. Marson difenderà “in prestito” i pali della rappresentativa locale.

ORE 16.25 – Le squadre hanno finito il riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi. Fra pochi minuti ci sarà l’ingresso in campo per il calcio d’inizio. Nella formazione del primo tempo Accardi gioca largo nella difesa a quattro, debuttano Mazzotta e Pirrello e Murawski si prende la fascia di capitano. Sarà interessante vedere all’opera Santoro e Trajkovski, che giocherà come trequartista.

Le formazioni ufficiali:

PALERMO primo tempo (4-3-1-2): Pomini; Accardi, Pirrello, Rajkovic, Mazzotta; Murawski (cap.), Jajalo, Santoro; Trajkovski; Moreo, Nestorovski.

PALERMO secondo tempo (4-3-1-2): Alastra; Rispoli, Bellusci, Szyminski, Fiore; Gnahoré, Fiordilino (cap.), Gallo; Lo Faso; Balogh, Embalo.

A disposizione: 12 Marson, 28 Setola

Allenatore: Bruno Tedino.

SAPPADA: Casanova Barca, Corea, Mattelon, De Candido, Toppan, Mina, Neri, Mauro, Pontil, Longo, Forlegotto.

A disposizione: Solagna, Percudoni, Bottiato, Garvi, Cascaro, Pochero, Cirigliano, De Bettin, Buzzo Contin, Jonas, Alfare, Buzzo, Palcover, Ottaviano, Merendino, De Zordo.

Arbitro: Marco Cecchin (Bassano del Grappa)

Assistenti: Gilberto Laghezza (Mestre) – Manuel Anelli (Padova).

Si parte. Tutto pronto per il primo test amichevole della stagione, con il Palermo che sfida la rappresentativa locale del Sappada. Al di là del risultato, sarà il primo banco di prova degli aspetti tattici di questa prima parte di ritiro, su tutti l’impiego della difesa a quattro e le possibili varianti in fase offensiva.

