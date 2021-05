Domani sarà un giorno fondamentale per la Salernitana. La squadra di Claudio Lotito recentemente approdata in Serie A sarà soggetto del Consiglio Federale per decidere il futuro del club. Lotito infatti possiede già la Lazio e secondo le regole NOIF le multiproprietà nel massimo campionato italiano sono vietate. Il patron biancoceleste non potrà comunque prendere parte alla riunione poiché inibito a causa del caso tamponi.

“Bisogna trovare una soluzione e, in base alla normativa attuale, un acquirente – afferma l’avvocato di Lotito -. Non vedo segnali di apertura, ma restiamo in attesa del Consiglio Federale, se consentirà una modifica del famoso articolo ed eventualmente di che tipo. Andare oltre la data ultima per l’iscrizione è difficile: cosa accadrebbe se Lotito ad esempio ottenesse un mese in più, iscrivesse la Salernitana e poi non riuscisse comunque a venderla? Revocherebbero l’iscrizione? Non è possibile”.





“Uno slittamento di dieci giorni sarebbe più plausibile – prosegue il legale nelle parole riportate da Salernitananews -, visto che i trenta giorni dell’articolo 16 bis scadrebbero l’11 giugno e la deadline dell’iscrizione è il 21. Diversamente, saremmo di fronte a una tagliola. Entro quella data, è interesse della Salernitana che la situazione venga chiarita definitivamente”.

Sulla norma: “È estremamente restrittiva, posso capire i parenti diretti, ma gli affini sono i parenti della moglie e non è detto che abbiano rapporti personali o di interessi comuni. Se c’è un divorzio il fratello della moglie rimane affine e mi sembra una forzatura il fatto che ciò possa condizionare un’attività professionale. Bisogna chiarire il significato della portata della norma”.

