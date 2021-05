La Salernitana è la seconda promossa in Serie A. Il club di Lotito si è aggiudicato il 2° posto nell’ultima giornata di campionato e ha centrato la storica promozione nel campionato maggiore. Decisiva la vittoria contro il Pescara.

La Salernitana ha militato in Serie A solamente in due stagioni, nel 1947/48 e nel 1998/99: si tratta quindi di un ritorno tra i grandi dopo 22 anni, che arriva in seguito alla ripartenza dalla Serie D della stagione 2011/12.





Subito dopo i festeggiamenti ci sarà però un nodo da risolvere per il club campano: il proprietario Claudio Lotito dovrà trovare acquirenti per vendere la società, dato che il regolamento vieta la presenza di multiproprietà all’interno della stessa competizione. Il patron possiede infatti anche la Lazio e dovrà scegliere se privarsi di un club o dell’altro.

LEGGI ANCHE

SERIE B, I RISULTATI DELL’ULTIMA GIORNATA