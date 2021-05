Lotito fissa il prezzo. Nonostante i festeggiamenti per la tanto attesa promozione in A, la Salernitana da qui a poco tempo dovrà cambiare dirigenza, vista l’impossibilità del presidente di mantenere due società nella stessa serie.

Secondo quanto riportato in giornata da Il Mattino, il presidente della Lazio – insieme al co-patron Mezzaroma – avrebbe fissato il prezzo definitivo per acquisire la Salernitana: 80 milioni. Una cifra non indifferente, visto il periodo, che potrebbe far gola soprattutto a varie holding estere.





Bisognerà aspettare il prossimo Consiglio Federale della FIGC per avere delle delucidazioni finali sulla questione. Dopo la palla passerà di nuovo a Claudio Lotito che deciderà per il futuro del club granata. Riguardo l’iscrizione alla prossima Serie A, dovrebbe essere ancora a carico dell’attuale proprietà dato che la cessione possibilmente non verrà attuata in tempi brevi: la scadenza è fissata al 21 giugno.

