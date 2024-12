Sampdoria, Semplici si presenta: “Voglio invertire la rotta. I tifosi sono l’arma in più”

Leonardo Semplici è il nuovo allenatore della Sampdoria. L’allenatore ha espresso le sue prime sensazioni riguardo l’inizio di questa nuova avventura.

“Io sono arrivato per cercare di invertire quello che è il trend dell’annata – ha ammesso – . Detto questo, sono felicissimo perché avevo voglia di mettermi in discussione e per me è motivo d’orgoglio rappresentare una società così importante con un passato glorioso. Mi auguro che possa ritornare a quei momenti passati e mi auguro possa anche io contribuire a far tornare la Sampdoria in quella categoria che tutti speriamo”.

La Sampdoria nella prossima sfida giocherà contro lo Spezia, l’allenatore ha commentato così: “Ho cercato di sfruttare il doppio di ieri e l’allenamento di oggi non tanto pensando allo Spezia ma alle problematiche che possiamo trovare nel gruppo. Cercheremo poi domani di sommare le cose che ho intravvisto. Credo che ci siano delle situazioni da valutare bene sia a livello tecnico-tattico ma anche a livello mentale. In un ambiente così, il nostro pubblico spero ci possa aiutare come ha sempre fatto” ha poi aggiunto Semplici.





Semplici si è anche espresso sul possibile modulo che utilizzerà durante l’esperienza alla Sampdoria: “La squadra è stata costruita in un certo modo, 3-5-2, 3-4-2-1 o 3-4-3, poi vedremo a seconda di chi ho a disposizione per mettere i campo una squadra che abbia un equilibrio importante. Gol ne abbiamo fatti ma ne abbiamo subiti troppi e una squadra che vuole lottare per qualsiasi tipo di obiettivo deve subire meno reti”.

