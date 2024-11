Sampdoria, Sottil in bilico: fiducia a tempo? Vitale la gara col Palermo

Sottil sul banco degli imputati e la sensazione che la Sampdoria abbia perso la pazienza con il tecnico. Quale futuro?

Attualmente il tecnico blucerchiato è in bilico per i punti conquistati fino ad ora che sembrano troppo pochi rispetto a quelli auspicati.

Ecco perché il club attenderà la fine della sosta e il ritorno in campo col Palermo per prendere una decisione. Intanto la squadra è in ritiro. Lo riporta Tuttomercatoweb.