Corini esonerato, Dionigi: “Difficile giudicare dopo solo cinque partite”

L’esonero di Eugenio Corini è arrivato a sorpresa. La Cremonese ha deciso di richiamare Stroppa dopo soltanto cinque giornate nelle quali il tecnico ex rosanero aveva collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Sul tema si è espresso Davide Dionigi, ex allenatore di Brescia e Cosenza tra le altre.

“Conosco molto bene l’ambiente Cremonese, squadra che ho allenato in passato – dice Dionigi in un’intervista per TMW – . Nella stagione 2013/14 sono subentrato in panchina a Torrente firmando un contratto fino a giugno e ho portato la squadra ai playoff, perdendo in semifinale con il Südtirol. Dispiace molto per l’esonero di Corini, non conosco le dinamiche interne del club ma è difficile poter giudicare l’operato di un allenatore dopo solo cinque partite“.

Sulla favorite alla promozione diretta, dice: “Sicuramente Pisa, Sassuolo e Spezia stanno facendo molto bene, ma ci sono squadre come la stessa Cremonese o la Sampdoria che sono state costruite per vincere e che al momento sono un po’ indietro. Il campionato è ancora lunghissimo e come dico sempre in Serie B può succedere di tutto”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, VERRE ‘SCAVALCA’ RANOCCHIA