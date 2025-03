Sassuolo già promosso a Palermo? Grosso: “Non ci avevo pensato…”

Il Sassuolo potrebbe festeggiare la promozione già a Palermo. La squadra di Grosso sta macinando gioco e risultati, ha vinto nettamente contro la Reggiana e si avvicina sempre di più all’obiettivo, che potrebbe raggiungere la prossima settimana, in occasione della sfida del “Barbera”, in programma domenica 6 aprile alle 15.

Lo Spezia, terzo in classifica, ha perso nell’ultima giornata contro il Brescia e ora i punti di vantaggio del Sassuolo sono 17. Uno scarto importante, a sette giornate dalla fine del campionato. Già in caso di successo a Palermo e una non vittoria dello Spezia, i neroverdi tornerebbero in Serie A dopo un solo anno di cadetteria.

Sul tema si è espresso l’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso: “Non ci avevo pensato. No, scherzo. Sappiamo tutto, sono notizie che non ci danno niente di più se non andare alla ricerca di belle partite per fare bei risultati. Dobbiamo decidere quello che facciamo noi e non abbiamo ansia”.





